Giresunspor, Hüsamettin Tut ve Anıl Atağ'la sözleşme yeniledi

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, defans oyuncusu Hüsamettin ve kaleci Anıl ile 1 seneliğine sözleşme yenilediklerini belirtti.

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, yeni sezon için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.