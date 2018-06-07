Giresunspor, Hüsamettin Tut ve Anıl Atağ'la sözleşme yeniledi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Hüsamettin Tut ve Anıl Atağ'ın sözleşmelerini uzattı.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, defans oyuncusu Hüsamettin ve kaleci Anıl ile 1 seneliğine sözleşme yenilediklerini belirtti.
Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, yeni sezon için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.
- 7.6.2018 11:30
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