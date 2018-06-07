Giresunspor, Hüsamettin Tut ve Anıl Atağ'la sözleşme yeniledi – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    , ve 'la sözleşme yeniledi

    Giresunspor, Hüsamettin Tut ve Anıl Atağ'la sözleşme yeniledi

    1. Lig ekiplerinden , ve 'ın sözleşmelerini uzattı.

    Kulüp başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, defans oyuncusu Hüsamettin ve kaleci Anıl ile 1 seneliğine sözleşme yenilediklerini belirtti.

    Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, yeni sezon için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

    1. 7.6.2018 11:30
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