Gazişehir'in yeni hocası Yalçın Koşukavak – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    Gazişehir'in yeni hocası

    Gazişehir'in yeni hocası Yalçın Koşukavak

    1. Lig ekiplerinde 'in yeni teknik direktörü oldu.

    Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz 3 sezonu İstanbulspor'da tamamlayan ve elde ettiği başarılarla dikkat çeken genç teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gazişehir'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak, Kulüp Başkanımız Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'a hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

    Kariyerine Karacabey Birlikspor'u çalıştırarak başlayan Koşukavak, daha sonra Altay'ın başına geçti. Altay'ı çalıştırdıktan sonra İstanbulspor'un başına
    geçen genç çalıştırıcı burada elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Üç sezon çalıştırdığı İstanbulspor'u 2. Lig'de devralan Koşukavak, takımıyla ikinci sezonunda 1. Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Koşukavak, geride bıraktığımız sezon 1. Lig'in en etkili takımlarından biri olan ve 14 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak play-off şansını son üç haftada kaçıran İstanbulspor'a oynattığı oyun, oyuncularıyla diyaloğu ve gençlere verdiği önemle öne çıktı. , yönetiminde play-off finalinde kaybettiği hedefine yeni teknik patronu Koşukavak yönetiminde ulaşmaya çalışacak.
    1. 7.6.2018 14:12
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