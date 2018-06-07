Gazişehir'in yeni hocası Yalçın Koşukavak
Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Gazişehir Gaziantep'in yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu.
Kariyerine Karacabey Birlikspor'u çalıştırarak başlayan Koşukavak, daha sonra Altay'ın başına geçti. Altay'ı çalıştırdıktan sonra İstanbulspor'un başına
geçen genç çalıştırıcı burada elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Üç sezon çalıştırdığı İstanbulspor'u 2. Lig'de devralan Koşukavak, takımıyla ikinci sezonunda Spor Toto 1. Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Koşukavak, geride bıraktığımız sezon 1. Lig'in en etkili takımlarından biri olan ve 14 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak play-off şansını son üç haftada kaçıran İstanbulspor'a oynattığı oyun, oyuncularıyla diyaloğu ve gençlere verdiği önemle öne çıktı. Gazişehir Gaziantep, Erkan Sözeri yönetiminde play-off finalinde kaybettiği Süper Lig hedefine yeni teknik patronu Koşukavak yönetiminde ulaşmaya çalışacak.
- 7.6.2018 14:12
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Toplam 3
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TCelcius Kırk yılda bir doğru konuştun işte şaklaban hıncal senin gibi 3 5 dinozor bir gebersede türk futbolu rahat nefes alsa yoksa düzelmez ülke
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karado 2.terrano olmaz inş.haydi hayırlısı.
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