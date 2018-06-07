Altay’da rota Burak Çalık – Fotomaç – 07 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’da rota

    Altay’da rota Burak Çalık

    Son 2 sezonda , , gibi eski oyuncularını yuvaya döndüren , bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve ile yollarını ayıran ’ı da yuvaya döndürmek için harekete geçti.

    7 yıl sonra 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde kalıcı olmak isteyen ve bu hedef doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen temsilcisi, için nabız yoklamaya başladı. Bonservisi elinde bulunan deneyimli oyuncu geçtiğimiz günlerde 'tan ayrılmıştı.

    SÜPER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ
    2008/2009 sezonunda geldiği Altay'da 3 sezon forma giyen Burak, bu dönemde siyah-beyazlılarla iki kez Play-off oynama başarısı gösterdi. Üç sezonda 90 resmi karşılaşmada Altay forması giyen Çalık, rakip filelere 25 gol bırakma başarısı göstermişti. Her iki kanatta da görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncuyla Boluspor'un da ilgilendiği öğrenildi.
    1. 7.6.2018 12:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altay’da rota Burak Çalık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN