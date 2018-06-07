Altay’da rota Burak Çalık
Son 2 sezonda Murat Uluç, İbrahim Akın, İbrahim Öztürk gibi eski oyuncularını yuvaya döndüren Altay, bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve Balıkesirspor Baltok ile yollarını ayıran Burak Çalık’ı da yuvaya döndürmek için harekete geçti.
SÜPER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ
2008/2009 sezonunda geldiği Altay'da 3 sezon forma giyen Burak, bu dönemde siyah-beyazlılarla iki kez Play-off oynama başarısı gösterdi. Üç sezonda 90 resmi karşılaşmada Altay forması giyen Çalık, rakip filelere 25 gol bırakma başarısı göstermişti. Her iki kanatta da görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncuyla Boluspor'un da ilgilendiği öğrenildi.
- 7.6.2018 12:18
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karado 2.terrano olmaz inş.haydi hayırlısı.
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