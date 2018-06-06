Nilay Ateşoğulları başkanlığa adaylığını açıkladı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    başkanlığa adaylığını açıkladı

    Nilay Ateşoğulları başkanlığa adaylığını açıkladı

    1. Lig ekiplerinden ’un 8 Haziran'a ertelenen kongresine 2 gün kala başkanlığa adaylığını açıkladı.

    'un 1 Haziran'da yapılan kongresinde, çoğunluğun sağlanamaması ve başkan adayı çıkmaması nedeniyle 8 Haziran Cuma gününe ertelenen kongreye 2 gün kala başkan adayı çıktı. Geçtiğimiz dönemde Demirspor başkanlığına aday olan üzerinden yaptığı açıklamada tekrardan başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Nilay Ateşoğulları sosyal medya hesabından, "Kimse kayyuma kalacak diye sahte kahramanlık yapmasın. Kaderimizi sizin milletvekili adayı olup meclis üyeliğine razı olan siyasi hesaplarınıza bırakmayacağım. Siz takımımızı 'de ligden düşürürken adaydım şimdi de adayım. Muharrem Gülergin ruhuna halk olarak sahip çıkacağız" paylaşımında bulundu.
    1. 6.6.2018 12:20
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