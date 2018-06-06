Giresunspor yeni sezon çalışmalarına başladı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    çalışmalarına başladı

    Giresunspor yeni sezon çalışmalarına başladı

    1. Lig ekiplerinden 'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, iç ve dış transferde bazı oyuncularla görüşmelere başladıklarını söyledi.

    Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezonda iyi bir kadro oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

    Önlerinde kadro kurmak için yaklaşık 1 aylık zaman dilimi olduğuna işaret eden Kazancıoğlu, "İç ve dış transferde bazı oyuncularla görüşmelere başladık. Takip ettiğimiz oyuncular var, boşa çıkacak oyuncular var. Bizim standartlarımıza uyan oyuncuları istiyoruz." dedi.

    Kazancıoğlu, transferde aceleci davranmayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Kulübümüzün bütçesi dahilinde 'a faydalı olacak oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Teknik direktörümüz 'in raporları doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız gelecek sezona iyi bir Giresunspor oluşturmak."

    1. 6.6.2018 15:50
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