Giresunspor yeni sezon çalışmalarına başladı

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezonda iyi bir kadro oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Önlerinde kadro kurmak için yaklaşık 1 aylık zaman dilimi olduğuna işaret eden Kazancıoğlu, "İç ve dış transferde bazı oyuncularla görüşmelere başladık. Takip ettiğimiz oyuncular var, boşa çıkacak oyuncular var. Bizim standartlarımıza uyan oyuncuları istiyoruz." dedi.

Kazancıoğlu, transferde aceleci davranmayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün bütçesi dahilinde Giresunspor'a faydalı olacak oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Teknik direktörümüz Metin Diyadin'in raporları doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız gelecek sezona iyi bir Giresunspor oluşturmak."