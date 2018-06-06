Giresunspor yeni sezon çalışmalarına başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, iç ve dış transferde bazı oyuncularla görüşmelere başladıklarını söyledi.
Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezonda iyi bir kadro oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Önlerinde kadro kurmak için yaklaşık 1 aylık zaman dilimi olduğuna işaret eden Kazancıoğlu, "İç ve dış transferde bazı oyuncularla görüşmelere başladık. Takip ettiğimiz oyuncular var, boşa çıkacak oyuncular var. Bizim standartlarımıza uyan oyuncuları istiyoruz." dedi.
Kazancıoğlu, transferde aceleci davranmayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kulübümüzün bütçesi dahilinde Giresunspor'a faydalı olacak oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Teknik direktörümüz Metin Diyadin'in raporları doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız gelecek sezona iyi bir Giresunspor oluşturmak."
- 6.6.2018 15:50
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Giresunspor yeni sezon çalışmalarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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