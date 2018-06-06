G.Antep’te Faik Demir ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    G.Antep’te ile yollar ayrıldı

    G.Antep’te Faik Demir ile yollar ayrıldı
    'da geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımın başında yer alan teknik direktör ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Takımımızın Teknik Sorumlusu Faik Demir ile yapılan görüşme sonrası karşılıklı olarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.
    1. 6.6.2018
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