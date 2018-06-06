Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan kongreye, 755 delegeden sadece 152'si geldi.
Yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelenen genel kurul, 13 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
- 6.6.2018 15:45
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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