Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'da olağanüstü kongre ertelendi

    Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi

    1. Lig ekiplerinden Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

    (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki 'nde yapılması planlanan kongreye, 755 delegeden sadece 152'si geldi.

    Yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelenen genel kurul, 13 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

    1. 6.6.2018 15:45
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