Çalık, Boluspor yolunda – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Çalık, yolunda

    Çalık, Boluspor yolunda
    1. Lig ekiplerinden , deneyimli golcüsü ile yollarını ayırdı. Geçen sezon 21 karşılaşmada 5 kez ağları havalandıran, 29 yaşındaki Çalık, 'la ilgili çıkan transfer iddiaları için, "Gelecek sezon Boluspor'da mıyım, henüz evet ya da hayır diyemem. Konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.
    1. 6.6.2018
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