Boluspor, Mustafa Durak ile yeniden sözleşme imzaladı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    , ile yeniden sözleşme imzaladı

    Boluspor, Mustafa Durak ile yeniden sözleşme imzaladı

    , takımın tecrübeli oyuncularından ile yeniden anlaşarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    1. Lig ekiplerinden , çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı formayı giyen ile yeniden anlaşarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Boluspor Kulüp Başkan Necip Çarıkcı, "Dış transferde 'nden Gökhan Köstereli ve Hayrullah Bilazer'i kadromuza kattık. İç transferde ise geçtiğimiz sezon aramıza katılan, kamp dönemi görmeden lige başlayan ama yine de çok önemli katkı sağlayan, özellikle kişiliğini çok sevdiğimiz ve Sait hocamızın olumlu raporu doğrultusunda da Mustafa Durak ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladık. Mustafa Durak geçen sezona göre bu sezon daha iyi olacak. Daha fazla verim bekliyoruz.
    Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    İmza töreninde konuşan Mustafa Durak ise, "Ben öncelikle Başkanımız Necip Çarıkcı'ya ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Geçen sezon transfer döneminin son günlerinde Boluspor bana kapısını açtı. Başkanımızın söylediği gibi kamp dönemi geçirmedim. İnşallah bu sene çok farklı bir Mustafa Durak göreceğiz. Bu sezon kampa takımla başlayacağım. Umarım bu sene hem takım adına, hem benim adıma daha güzel geçer. Sait hocamıza da teşekkür ediyorum. Beni tekrar takımda görmek istediği için. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur" şeklinde konuştu.
    1. 6.6.2018 15:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boluspor, Mustafa Durak ile yeniden sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN