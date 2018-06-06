Boluspor, Mustafa Durak ile yeniden sözleşme imzaladı
Boluspor, takımın tecrübeli oyuncularından Mustafa Durak ile yeniden anlaşarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Boluspor Kulüp Başkan Necip Çarıkcı, "Dış transferde Darıca Gençlerbirliği'nden Gökhan Köstereli ve Hayrullah Bilazer'i kadromuza kattık. İç transferde ise geçtiğimiz sezon aramıza katılan, kamp dönemi görmeden lige başlayan ama yine de çok önemli katkı sağlayan, özellikle kişiliğini çok sevdiğimiz ve Sait hocamızın olumlu raporu doğrultusunda da Mustafa Durak ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladık. Mustafa Durak geçen sezona göre bu sezon daha iyi olacak. Daha fazla verim bekliyoruz.
Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
İmza töreninde konuşan Mustafa Durak ise, "Ben öncelikle Başkanımız Necip Çarıkcı'ya ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Geçen sezon transfer döneminin son günlerinde Boluspor bana kapısını açtı. Başkanımızın söylediği gibi kamp dönemi geçirmedim. İnşallah bu sene çok farklı bir Mustafa Durak göreceğiz. Bu sezon kampa takımla başlayacağım. Umarım bu sene hem takım adına, hem benim adıma daha güzel geçer. Sait hocamıza da teşekkür ediyorum. Beni tekrar takımda görmek istediği için. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur" şeklinde konuştu.
- 6.6.2018 15:47
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Boluspor, Mustafa Durak ile yeniden sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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