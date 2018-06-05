Temeltaş’la 2 yıl daha – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’la 2 yıl daha

    Temeltaş’la 2 yıl daha
    Yeni sezonda kadrosunu korumak isteyen , Timur 'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin yenilendiği belirtildi. İki sezondur ekibinde forma giyen başarılı orta saha, geçtiğimiz yıl 31 maçta görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Ümraniyespor daha önce de takım kaptanı Merthan Açıl'la 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı.
    1. 5.6.2018
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