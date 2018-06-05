Tekke dönemi – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Tekke dönemi

    Tekke dönemi
    , 'ın istifasından boşalan teknik direktörlük koltuğunu Fatih Tekke'ye emanet etti. Başarılı teknik adamla 5 yıllık anlaşma sağladıklarını belirten kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Fatih'in hırsına, azmine ve başarılı olacağına inanıyoruz. Kendileri gibi futbolcular yetiştireceğine inanıyoruz. Onlara bu fırsatı vermemiz önemli." diye konuştu. Tekke geçen sezon son 13 maçta 21 puan toplayarak Denizlispor'u ligde tutmayı başarmıştı.
    1. 5.6.2018
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