Özer’den yeşil ışık – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’den yeşil ışık

    <a href="/index/ozer?id=ba9aad98-7489-4e06-9172-1f9910e0e753" class="" rel="tag">Özer</a>’den yeşil ışık
    'da teknik direktörlük koltuğu için ismi geçen Mustafa 'den iddialar cevap geldi. Henüz tekli almadığını belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, " gibi büyük bir camiayla ismimizin anılması bizim için onur ve gururdur. Teklif gelirse seve seve göreve talip oluruz. Aynı gruptaydık. Bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar da hak ettiler" dedi.
    1. 5.6.2018
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