Mirkan pişmanlığı

Altınordu, serbest kalan Mirkan Aydın'la geçen sezon başında 2 yıllık anlaşma yapmamanın pişmanlığını yaşıyor. Alman ekibi Münster'den transfer edilen 31 yaşındaki gurbetçi futbolcunun, kırmızı- lacivertlilere 2 yıllık imza atmak istediği ancak kendisine 1 yıllık kontrat sunulduğu belirtildi. Sezonu 13 golle tamamlayan Mirkan'a yenileme teklifi sunulduğu fakat bu kez de oyuncu zam istediği kaydedildi.