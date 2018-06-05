Mirkan pişmanlığı – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Mirkan pişmanlığı

    Mirkan pişmanlığı
    Altınordu, serbest kalan Mirkan Aydın'la geçen sezon başında 2 yıllık anlaşma yapmamanın pişmanlığını yaşıyor. Alman ekibi Münster'den transfer edilen 31 yaşındaki gurbetçi futbolcunun, kırmızı- lacivertlilere 2 yıllık imza atmak istediği ancak kendisine 1 yıllık kontrat sunulduğu belirtildi. Sezonu 13 golle tamamlayan Mirkan'a yenileme teklifi sunulduğu fakat bu kez de oyuncu zam istediği kaydedildi.
    1. 5.6.2018
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