Denizli’ye müjde

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, şehire 35 bin kişilik yeni stadyumun yapılacağını ifade etti.

Uzun süredir gündemde olan yeni stat için Denizlispor'a müjdeyi Ekonomi B akanı Nihat Zeybekçi verdi. Zeybekçi, kentte Eskihisar civarında Pamukkale yolu ile çevre yolunun kesiştiği köşeye 35 bin kişilik 'Horoz Arena' yapılacağını ifade etti. Aynı zamanda Denizli'nin eski Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Bakan Zeybekçi, mevcut Atatürk Stadı'nın ise Millet Bahçesi yapılacağını söyledi. Öte yandan teknik adam arayışlarını sürdüren yeşil-siyahlı yönetimin Hüseyin Kalpar, Abdullah Ercan, Hakan Kutlu, Yücel İldiz isimlerinden biriyle bu hafta içinde anlaşma yapması bekleniyor.