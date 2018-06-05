Bal-Kes’te Bulak devam dedi
Balıkesirspor, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına gelen Giray Bulak ile 2 yıllk yeni sözleşme imzaladı.
SEDAT DA 1 YIL UZATTI
İç transfer çalışmalarını da sürdüren Balıkesir, geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Sedat Şahintürk ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak uzattı. Siyah-beyazlı ekiple 2020 yılına kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonu 29 maçta 7 gol ve 4 asistle kapatarak dikkatleri üzerine çekmişti.
- 5.6.2018
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
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SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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