Bal-Kes’te Bulak devam dedi – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Bal-Kes’te Bulak devam dedi

    Bal-Kes’te Bulak devam dedi

    , geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına gelen ile 2 yıllk yeni sözleşme imzaladı.

    Resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, geçen sezon da takımımızı çalıştıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın hocamıza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 60 yaşındaki tecrübeli hoca, geçen sezon 17 maçta 9 galibiyet, 6 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı.

    SEDAT DA 1 YIL UZATTI
    İç transfer çalışmalarını da sürdüren Balıkesir, geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Sedat Şahintürk ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak uzattı. Siyah-beyazlı ekiple 2020 yılına kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonu 29 maçta 7 gol ve 4 asistle kapatarak dikkatleri üzerine çekmişti.
    1. 5.6.2018
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