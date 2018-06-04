Fatih Tekke İstanbulspor’da – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    İstanbulspor’da

    Fatih Tekke İstanbulspor’da

    Geçtiğimiz yılı 50 puanla 9. sırada bitiren İstanbulspor 2018-2019 sezonda ’ye emanet olacak.

    1. Lig'de 2017-2018 sezonunu 50 puanla 9. sırada bitiren İstanbulspor'un yeni teknik direktörü oldu. 'ın görevinden ayrılmasının ardından sarı-siyahlı takımın başına geçen sezon Denizlispor'u çalıştıran teknik direktör Fatih Tekke getirildiği açıklandı. İstanbulspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saral'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fatih Tekke'nin gelecek sezondan itibaren İstanbul ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi. Geçen sezon Denizlispor'u çalıştıran Fatih Tekke dün İstanbul'da İstanbulspor Yöneticileri ile biraraya gelerek el sıkıştı. Tecrübeli teknik direktör, "Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor ile başarılı olacağımıza inandığımız için yeni sezonda tüm kadromuzla bu köklü kulüpte çalışacağız. Öncelikle iyi oynayan, izleyenlere futbol zevki veren bir ekip kuracağız. Kadro konusunda gidecek ve kalacaklar konusunda konuşmak henüz erken. Nokta transferler de yapacağız" diye konuştu.
    1. 4.6.2018
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