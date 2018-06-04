Fatih Tekke İstanbulspor’da
Geçtiğimiz yılı 50 puanla 9. sırada bitiren İstanbulspor 2018-2019 sezonda teknik direktör Fatih Tekke’ye emanet olacak.
- 4.6.2018
-
Feghouli feda etmeli
Toplam 1
Yorum
Aslan Feghpuli feda degil elveda demeli
-
Galatasaray Serkan Kırıntılı ile anlaştı
Toplam 1
Yorum
cüneyt arenadaki maçta neden elini çektiği şimdi daha iyi anlaşılıyor :))
-
Final serisi başlıyor
Toplam 1
Yorum
TheSunRose Haber yanlış. Öğrencilere özel tribün açıldı. 15 TL'den satılıyor biletler. En düşük fiyat 30 TL değil yani.
Fatih Tekke İstanbulspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.