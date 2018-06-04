Denizlispor Abdullah Ercan’la görüştü – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Denizlispor ’la görüştü

    Denizlispor Abdullah Ercan’la görüştü
    Denizlispor'da 'nin İstanbulspor'la anlaştığının öğrenilmesinin ardından arayışlar hızlandı. Daha önce teknik direktör , ve Giray Bulak'ı gündemine alan yeşil-siyahlıların 'a da teklif götürdüğü bildirildi. Ercan'la yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edelirken, yönetimin en kısa sürede yeni teknik direktörünü açıklayacağı bildirildi.
    1. 4.6.2018
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