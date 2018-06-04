Balkes, Giray Bulak ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Balkes, Giray Bulak ile sözleşme imzaladı

    Balkes, Giray Bulak ile sözleşme imzaladı

    1. Lig takımlarından , ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    geçen sezonun 2. yarısında takımın başına getirdiği ile 2 sezonu kapsayan sözleşme imzaladı. Balıkesirspor Baltok resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi iç çalışmalarını sürdüren kulübümüz, geçen sezon da takımımızı çalıştıran Teknik Direktör Giray Bulak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın hocamıza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.

    "Sedat Şahintürk ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalandı"
    Balıkesirspor Baltok geçtiğimiz sezon 'tan kiraladığı genç yetenek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak uzattı. Balıkesirspor Baltok resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, geçen sezonu takımımızda geçiren Sedat Şahintürk ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz" denildi.


    1. 4.6.2018 14:00
    2. Güncelleme: 4.6.2018 14:06
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