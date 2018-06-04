Balkes, Giray Bulak ile sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok, Teknik Direktör Giray Bulak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
"Sedat Şahintürk ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalandı"
Balıkesirspor Baltok geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiraladığı genç yetenek Sedat Şahintürk ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak uzattı. Balıkesirspor Baltok resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, geçen sezonu takımımızda geçiren Sedat Şahintürk ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz" denildi.
- 4.6.2018 14:00
- Güncelleme: 4.6.2018 14:06
-
Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
-
Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
-
İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Balkes, Giray Bulak ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.