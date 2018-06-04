Altınordu'nun Mirkan pişmanlığı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, 1 yıllık sözleşmesi sona ermesi nedeniyle serbest kalan forvet Mirkan Aydın'la geçen sezon başında 2 yıllık anlaşma yapmamanın pişmanlığını yaşıyor.
Geçen sezon Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den transfer edilen gurbetçi futbolcunun kırmızı-lacivertlilere 2 yıllık imza atmak istediği ancak kendisine 1 yıllık kontrat sunulduğu belirtildi.
İlk etapta Mirkan'ın göstereceği performanstan kuşku duyan Altınordu, tecrübeli santrforun sezonu 13 golle tamamlaması üzerine sözleşme yenileme teklifi sundu, ancak bu kez Mirkan geri adım attı. Yıllık ücretine yüksek bir zam isteyen ve diğer teklifleri değerlendireceğini söyleyen 30 yaşındaki golcü oyuncuya son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktığı öğrenildi.
- 4.6.2018 14:37
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Altınordu'nun Mirkan pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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