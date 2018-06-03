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curr febede kalsin....
karado hülleye ne gerek var verin gitsin.
Bence Alacak parasi var mis Eger Dogrusa Sözlesmeyi neden Fesh Etmedi ve Besiktasa Gitti ?
Çotanak Stadı yıl sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.