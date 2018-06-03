Çotanak Stadı yıl sonu – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Çotanak Stadı yıl sonu

    Çotanak Stadı yıl sonu
    'da yapılan ve fındığa benzetildiği için 'Çotanak' adını alan stadyum yıl sonunda tamamlanacak. 22 bin kişilik Çotanak Stadı'nın yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.
    1. 3.6.2018
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