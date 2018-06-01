İstanbulspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Koşukavak'ın kariyer planı çerçevesinde görevinden ayrılma isteğinde bulunduğu belirtilerek, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak bugün itibarıyla istifa ederek kulübümüzle yollarını ayırmıştır. Koşukavak ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, sonraki kariyerlerinde başarılar elde etmelerini temenni ediyoruz." denildi.
- 1.6.2018 16:09
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
İstanbulspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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