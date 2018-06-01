İstanbulspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    İstanbulspor'da istifa etti

    1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da ile yollar ayrıldı.

    Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Koşukavak'ın kariyer planı çerçevesinde görevinden ayrılma isteğinde bulunduğu belirtilerek, "Teknik direktörümüz bugün itibarıyla istifa ederek kulübümüzle yollarını ayırmıştır. Koşukavak ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, sonraki kariyerlerinde başarılar elde etmelerini temenni ediyoruz." denildi.

    1. 1.6.2018 16:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbulspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN