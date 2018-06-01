Horoz’da öncelik hoca – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Horoz’da öncelik hoca

    Horoz’da öncelik hoca
    Denizlispor'da kongrede güven tazeleyen Başkan Mustafa Üstek ve yönetimi, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. 'yle yeniden anlaşmak isteyen yeşil-siyahlılar, alternatifleri belirledi. Önceliği teknik patrona veren yönetimin; 46 yaşındaki çalıştırıcı 'la dirsek temasında olduğu bildirilirken, sözleşmesi biten isimlerden Aissati'yle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
    1. 1.6.2018
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