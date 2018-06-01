Ertuğrul ayrılıyor – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Ertuğrul ayrılıyor

    Ertuğrul ayrılıyor
    geçtiğimiz sezon F.Bahçe'den transfer edilen kaleci Ertuğrul Taşkıran'la yollarını ayırıyor. Melih Okutan ile birlikte 1 milyon Euro'ya mal olan 28 yaşındaki kaleci, 6 maçta forma giymişti.
    1. 1.6.2018
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