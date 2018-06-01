Elazığspor’da Genel Kurul tarihi netleşti – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    ’da Genel Kurul tarihi netleşti

    Elazığspor’da Genel Kurul tarihi netleşti

    TY ’da tarihi netlik kazandı.

    1. Lig ekiplerinden bir ay arayla ikinci kez genel kurula gidecek. Mehmet Parlakyıldız yönetimin istifasının ardından Olağan Genel Kurul'a gitme kararı alan Bordo-Beyazlı ekip, 15 Haziran'da saat 13.00'te Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Olağanüstü Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde , ikinci toplantı 22 Haziran 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı bildirildi.

    Öteyandan İş adamı Hacı Murat Yünlü'nün Elazığspor'un Başkanlığına aday olduğu, seçilmeden serbest kalması gündemde olan 2 futbolcunun alacaklarını ödediği öğrenildi.
    1. 1.6.2018 16:05
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