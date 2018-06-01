Boluspor, kaleci Ertuğrul ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    , kaleci Ertuğrul ile yollarını ayırdı

    Boluspor, kaleci Ertuğrul ile yollarını ayırdı

    , geçtiğimiz sezon ’den renklerine bağladığı 28 yaşındaki kaleci ile yollarını ayırdı.

    1. Lig takımlarından , geçtiğimiz sezon 'den 1 milyon Euro'ya ettiği ve sarı-lacivertli takımın altyapısından yetişen 28 yaşındaki kaleci ile yollarını ayırdı. Daha önce , ile 'da kiralık olarak forma giyen ve Boluspor'a transfer edilmeden önce Fenerbahçe'ye geri dönen Ertuğrul Taşkıran ile imzalanan 1 yıllık sözleşmenin sona ermesinin ardından oyuncuyla yolların ayrıldığı açıklandı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "Ertuğrul'un 1 yıl olan sözleşmesi doldu. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun" dedi.

    ?Taşkıran, kırmızı-beyazlı forma ile 6 maçta toplam 540 dakika sahada kaldı.
    1. 1.6.2018 15:18
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