Boluspor, kaleci Ertuğrul ile yollarını ayırdı
Boluspor, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den renklerine bağladığı 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile yollarını ayırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "Ertuğrul'un 1 yıl olan sözleşmesi doldu. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun" dedi.
?Taşkıran, kırmızı-beyazlı forma ile 6 maçta toplam 540 dakika sahada kaldı.
- 1.6.2018 15:18
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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