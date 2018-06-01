Adana Demirspor kongresi ertelendi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kongresi, çoğunluğun sağlanamaması ve başkan adayı çıkmaması nedeniyle 8 Haziran Cuma gününe ertelendi.
"İSTENMEDİĞİM YERDE DURMAM"
Gökoğlu, 'Tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna ise, "Ben söyledim. İstenmediğim yerde durmam. Sezon içerisinde kaçar dediler, kaçmadık çok şükür. Arkadaşlarımla birlikte aslanlar gibi buradayız. Kulübü nasıl aldıysak, kongrede yeni yönetime teslim ederiz" yanıtını verdi.
Adana Demirspor tesislerinin yerini kulübe tahsis ettiremediğinin altını çizen Gökoğlu, "Eskiden umutluydum. Taraftarlık ve kulübü sevmek açısından birliktelik var. Ama yukarıda da bir birliktelik olması lazım. Bu birlikteliğin Adana valisi, milletvekilleri ve iş adamlarıyla olması gerekiyor" dedi.
Adana Demirspor'un ertelenen kongresi, 8 Haziran Cuma günü saat 14.00'te tekrar yapılacak.
- 1.6.2018 15:22
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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