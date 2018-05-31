Gökhan Zan Hatayspor'da
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Hatayspor'da sportif direktörlüğe Gökhan Zan getirildi.
Takıma yapılması planlanan transferler konusuna da açıklık getiren Başkan Maden, "Hatayspor'un yeni sezonda daha başarılı bir süreç geçirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. İlk olarak takımın sportif direktörü olarak Gökhan Zan ile anlaşma yaparak takıma kazandırdık. Antrenörümüz İlhan Palut ile birlikte teknik olarak çalışmalarını yürütecek, bizler de transfer komitesi olarak onlara yardımcı olacağız. Diğer yandan da hızla iç transferi tamamlayacağız. Ardından 1. Lig için gerekli olan yerli ve yabancı oyuncu arayışlarımızı hayata geçireceğiz. Ulusal ve yerelde sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Hatayspor'a destekleri artırma yarışı içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda yine hedefi olan, şampiyonluk kovalayan bir takım olma sözünü veriyoruz" dedi.
- 31.5.2018 15:55
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Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Yararlanılamayan oyuncular gönd. 3 mevkiye geleceği olan genç oyuncu alınmalı kesinlikle pahalı yaşlı oyuncu alınmamalı,bu sene için.
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Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut şartlara göre G.sarayın bir stoper,bir orta saha birde forvete 3 tane genç oyuncu alıp mevcut kadroyu koruması yeterli olacaktır.
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Arsenal Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a servet teklif etmeye hazırlanıyor
Toplam 12
Yorum
en az 30 milyon 30 milyondan aşağı kesinlikle kabul edilemez.
Gökhan Zan Hatayspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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