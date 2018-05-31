Gazişehir'de Gökhan Alsan'ın sözleşmesi uzatıldı
Spor Toto 1.Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep yeni sezon çalışmalarına yavaştan başlarken, ilk transfer adımını yıldız oyuncusu Gökhan Alsan ile 2 yıllık sözleşme uzatarak attı.
Geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep formasıyla lig ve kupa dahil toplam 35 maça çıkan Gökhan Alsan 9 gol atma başarısı göstererek etkili bir performans sergilemişti.
- 31.5.2018 12:49
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noluyo yaa Come to bes..
Gazişehir'de Gökhan Alsan'ın sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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