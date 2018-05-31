Gazişehir'de Gökhan Alsan'ın sözleşmesi uzatıldı – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Gazişehir'de 'ın sözleşmesi uzatıldı

    Gazişehir'de Gökhan Alsan'ın sözleşmesi uzatıldı

    1.Lig takımlarından yeni sezon çalışmalarına yavaştan başlarken, ilk transfer adımını yıldız oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme uzatarak attı.

    Kırmızı-siyahlılarda önümüzdeki yıla yönelik hazırlıklar başlarken teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Bu belirsizlik nedeniyle kadrosundaki yıldız isimleri kaybetmek istemeyen geride bırakılan sezonun en iyi oyunculardan 'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlaşmayı duyuran Gökhan Alsan, "Daha güzel günler için, şampiyonluk için kulübüm Gazişehir ile 2 yıl daha devam ediyorum. Rabbim utandırmasın" dedi.

    Geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep formasıyla lig ve kupa dahil toplam 35 maça çıkan Gökhan Alsan 9 gol atma başarısı göstererek etkili bir performans sergilemişti.
    1. 31.5.2018 12:49
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