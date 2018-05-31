Altay’ın gözü Putsila’da – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’ın gözü Putsila’da

    Altay’ın gözü Putsila’da

    1. Lig’de kalıcı olmak isteyen , geçen sezon ile ’e çıkma sevinci yaşayan Belaruslu orta saha Anton Putsila’yı listesine alırken, deneyimli oyuncunun Başkent ekibiyle anlaşamaması durumunda siyah-beyazlı ekibe geleceği iddia edildi.

    7 sezon sonra 1. Lig'de boy göstermeye hazırlanan 'da çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kalıcı olmak için transfer çalışmaların devam eden siyah-beyazlıların, Belaruslu Putsila ile söz kestiği belirtildi. Geçen sezon 'nde şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Başkent ekibiyle sözleşme yenilememesi halinde büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Altay'ın başarısı için mücadele verecek.
    Kariyerine ülkesinin ekibinde başlayan 30 yaşındaki oyuncu; Hamburg, Freiburg, Volga, Torpedo ve formaları da giydi. Geçen sezon başında transfer olduğu Ankaragücü'nde 25 maça çıkan Putsila, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
    1. 31.5.2018 11:37
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