Altay’ın gözü Putsila’da
Spor Toto 1. Lig’de kalıcı olmak isteyen Altay, geçen sezon MKE Ankaragücü ile Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Belaruslu orta saha Anton Putsila’yı listesine alırken, deneyimli oyuncunun Başkent ekibiyle anlaşamaması durumunda siyah-beyazlı ekibe geleceği iddia edildi.
Kariyerine ülkesinin Dinamo Minsk ekibinde başlayan 30 yaşındaki oyuncu; Hamburg, Freiburg, Volga, Torpedo Moskova ve Gaziantepspor formaları da giydi. Geçen sezon başında transfer olduğu Ankaragücü'nde 25 maça çıkan Putsila, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
- 31.5.2018 11:37
-
Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
-
Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
-
Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
Altay’ın gözü Putsila’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.