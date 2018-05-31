Altay'dan John Boye atağı – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Altay'dan atağı

    Altay'dan John Boye atağı

    SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Altay, ekibi Demir Grup 'da forma giyen Ganalı stoper 'a kanca attı.

    formasıyla geçen sezon 9 karşılaşmada görev alan ve sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki savunmacıyla siyah-beyazlıların dirsek temasında olduğu bildirildi. Futbola ülkesinin Heart of Lions takımında başlayan Boye, Fransa'da Rennes, Türkiye'de Erciyesspor'da top koşturdu.

    Altay yönetimi 2008 yılından bu yana Ganalı 'nda görev alan ve tecrübesi de bulunan deneyimli savunmacıyla şartlarda anlaşma sağlamak istiyor. , 'de 58 maçta 7 gol atarken, 1'inci Lig'de 25 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarstı. Boye, 2016-17'de Sivasspor formasıyla 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Öte yandan 25 Haziran'da topbaşı yapacak Altay, 2-12 Temmuz'da 'da kampa girecek.

    1. 31.5.2018 12:48
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