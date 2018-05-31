Altay'dan John Boye atağı
SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Altay, Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ganalı stoper John Boye'a kanca attı.
Sivasspor formasıyla geçen sezon 9 karşılaşmada görev alan ve sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki savunmacıyla siyah-beyazlıların dirsek temasında olduğu bildirildi. Futbola ülkesinin Heart of Lions takımında başlayan Boye, Fransa'da Rennes, Türkiye'de Kayseri Erciyesspor'da top koşturdu.
Altay yönetimi 2008 yılından bu yana Ganalı Milli Takımı'nda görev alan ve Dünya Kupası tecrübesi de bulunan deneyimli savunmacıyla şartlarda anlaşma sağlamak istiyor. John Boye, Süper Lig'de 58 maçta 7 gol atarken, 1'inci Lig'de 25 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarstı. Boye, 2016-17'de Sivasspor formasıyla 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Öte yandan 25 Haziran'da topbaşı yapacak Altay, 2-12 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.
- 31.5.2018 12:48
-
Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
-
Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
-
Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
Altay'dan John Boye atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.