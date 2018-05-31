Adana Demirspor'da yönetime talip yok
Adana Demirspor Kulübünün olağan genel kurulu öncesi başkanlık için başvuruda bulunulmadığı bildirildi.
Adana Demirspor'un yarın gerçekleştirilecek olağan genel kurulu öncesi kulübün internet sitesinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 18.00 itibarıyla 1 Haziran Cuma günü yapılacak Adana Demirspor Kulübü Olağan Kongresi için kulübümüze başkan adaylığı başvurusu olmamıştır." ifadesi kullanıldı.
- 31.5.2018 22:04
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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