Adana Demirspor'da yönetime talip yok – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    'da yönetime talip yok

    Adana Demirspor'da yönetime talip yok

    Kulübünün olağan genel kurulu öncesi başkanlık için başvuruda bulunulmadığı bildirildi.

    'un yarın gerçekleştirilecek olağan genel kurulu öncesi kulübün internet sitesinden açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 18.00 itibarıyla 1 Haziran Cuma günü yapılacak Demirspor Kulübü Olağan Kongresi için kulübümüze başkan adaylığı başvurusu olmamıştır." ifadesi kullanıldı.

    1. 31.5.2018 22:04
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