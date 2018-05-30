Şampiyona müthiş karşılama – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Şampiyona müthiş karşılama

    Şampiyona müthiş karşılama
    Play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek 1. Lig'e yükselen , kentte coşkuyla karşılandı. Yağışa aldırış etmeyen yüzlerce mor-beyazlı taraftarın yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.
    1. 30.5.2018
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