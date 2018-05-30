Hem yetiştir, hem yarış! – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Hem yetiştir, hem yarış!

    Hem yetiştir, hem yarış!
    ile sözleşme uzatan Sait Karafırtınalar, altyapıdaki oyunculara da şans vermeleri gerektiğini dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yönetimle görüşmemiz çok kısa oldu. Burada güzel bir ortam var. Altyapıdaki oyunculara da şans vermemiz lazım. Hem yetiştirici hem de yarışmacı olmaya çalışacağız" dedi.
    1. 30.5.2018
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