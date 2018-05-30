Fırtına öncesi sessiz bekleyiş – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Fırtına öncesi sessiz bekleyiş

    Fırtına öncesi sessiz bekleyiş

    ’da arayışları devam ediyor...

    1. Lig'in yeni ekibi Altay'da yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. İlk etapta sözleşmesi sona eren isimlerle masaya oturacaklarını belirten sportif direktör Özden Töraydın, "Teklifleri kim kabul eder bilmiyorum. Yeniden anlaşamayacağımız isimlerin yerine dış transferle takviyeler yapacağız. Teknik direktör arayışlarımız halen devam ediyor" diye konuştu. Siyah-beyazlılarda Fatih, Hayrullah, Ferdi, Murat Türkkan, Maksut ve Emre'nin sözleşmeleri sona erdi.
    1. 30.5.2018
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