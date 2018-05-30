Elazığspor’da şok istifalar – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’da şok istifalar

    Elazığspor’da şok istifalar
    'da 26 Mayıs'taki olağanüstü genel kurulda göreve getirilen yönetim kurulu, istifa etti. Başkan Mehmet Parlakyıldız, "Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesi nedeniyle görev dağılımının yapılamamasından dolayı göreve devam edemeyeceğiz" diye konuştu.
    1. 30.5.2018
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