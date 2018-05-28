Uyanık geri dönüyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Uyanık geri dönüyor

    Uyanık geri dönüyor
    eski başkanı , seçim hazırlıklarına başladı. 2004- 2005 sezonunda 'de bıraktığı kırmızı-beyazlı camiaya geri dönüş için harekete geçen Uyanık'ın ismi camiada büyük heyecan yarattı. Taraftarlarca 'efsane başkan' olarak anılan İsmail Uyanık, salı günkü basın toplantısında Türk futbolunun kurtuluşunun şirketleşmekten geçtiğini anlatmak istediğini dile getirdi.
    1. 28.5.2018
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