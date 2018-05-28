Sait Karafırtınalar: Daha hırslıyım! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    : Daha hırslıyım!

    Sait Karafırtınalar: Daha hırslıyım!
    'la yeni sözleşme imzalayan teknik direktör , geçen sezonu geçmek istediklerini söyledi. Daha hırslı olduğunu belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Transfer durumunu masaya yatıracağız. İstikrar adına bazı şeylerin yapılması gerekiyor. 5 veya 6 kaliteli transferle çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
    1. 28.5.2018
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