İsmet Taşdemir: Takdir toplamalıyız – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    : Takdir toplamalıyız

    İsmet Taşdemir: Takdir toplamalıyız
    Ümraniyespor'un çiçeği burnunda teknik adamı , oynatacağı oyuna dair ipuçları verdi. 44 yaşındaki hoca, "Birkaç dokunuşla geçtiğimiz yılki futbolu ileriye taşımalıyız. Transferlerimize de Serkan Göksu ile başladık. Yönetimimiz devamını getirecektir. Herkesin takdirini toplamalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 28.5.2018
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