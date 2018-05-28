Eskişehir'de büyük tehlike! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Eskişehir'de büyük tehlike!

    Eskişehir'de büyük tehlike!
    Geçtiğimiz sezon tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren 'da tehlike çanları çalıyor. 13 futbolcunun sözleşmesinin sona ereceği Es-Es'te, kontratı devam eden oyuncuların da kulübe ihtar gönderdiği bildirildi. Hasan Ayaroğlu, Nasan Hüseyin Acar, Ömer Faruk Canbirdi gibi isimlerin; iki hafta sonunda alacakları ödenmediği için tek taraflı feshi ile serbest kalacağı belirtildi.
    1. 28.5.2018
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