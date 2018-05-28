Akyüz geliyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Akyüz geliyor

    Akyüz geliyor

    ile yollarını ayıracak Altınordu, geçtiğimiz sezon ’de şov yapan ’le görüşmelere başladı.

    1. Lig ekiplerinden Altınordu'da gözler forvet transferine çevrildi. Mirkan Aydın'la takım içi dengeleri korumak için sözleşme uzatmayacak kırmızı-lacivertliler, rotayı Mehmet Akyüz'e kırdı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Giresun'da geçiren 32 yaşındaki santrfor, devre arasında gittiği Denizlispor'u attığı 12 golle ligde tutmuştu. Kanatlarda da görev yapabilen Mehmet'le görüşmelerin olumlu gittiği öne sürüldü. Altınordu ayrıca, bonservisi 'de bulunan ve geçen sezon 'de 32 maçta 7 gol kaydeden 23 yaşındaki Atabey Çiçek'i de kadrosuna katmak istiyor.
    1. 28.5.2018
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