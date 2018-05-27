Kupa kaldıracağız – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    kaldıracağız

    Kupa kaldıracağız
    1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya transfer olan Sinan Osmanoğlu, "Eski takımıma döndüğüm için çok mutluyum" dedi. Osmanoğlu, "Bir yılın ardından tekrar Altınordu'ya dönmek çok güzel. Bu sezon kaldırmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 27.5.2018
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