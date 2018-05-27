Denizlispor'da 52.yıl kutlandı

Başkan Mustafa Üstek, “Camianın dört gözle beklediği başarılar en yakın zamanda gelecektir”dedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor Kuruluşunun 52. Yılını kutladı. Başkan Mustafa Üstek, "Bu şanlı kulübümüzün en büyük değerleri olan taraftarlarımızın ve camiamızın dört gözle beklediği başarılar en yakın zamanda gelecektir"dedi. Üstek, yaptığı açıklamada, bundan 52 yıl önce Dr. Samim Gök başkanlığında kurulan yeşil-siyahlı kulübün tarihi boyunca pek çok başarıya imza attığını belirtti. Üstek, "Kulübümüzün 52. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. 52. yılda taraftarımızın özlemini gidermek için çok çalışacağız. Yeni sezonda hedefimiz başarı olacak" dedi.