1. Lig'e son bilet – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    1. Lig'e son bilet

    1. Lig'e son bilet

    Altay ve Hatayspor’dan sonra 1.Lig’e çıkacak takımı belirleyecek karşılaşma Stadı’nda saat 21.30’da oynanacak. Hakem Halil Mutlu Meler’in yöneteceği maç Spor’dan naklen yayınlanacak

    1. Lig'e çıkacak son ekibin belli olacağı TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile bugün 'de karşı karşıya gelecek. Gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor'un doğrudan üst lige yükseldiği TFF 2. Lig'de, play-off maçlarında rakiplerini eleyen Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor, Birinci Lig'e çıkan son takım olmak için mücadele edecek. Mersin Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve Spor'dan naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Geçen sezon TFF 3. Lig'de aynı grupta yer alan iki ekibin 'daki mücadelesini Afjet Afyonspor 2-1 kazanmış, 'daki karşılaşma ise 1-1 sona ermişti.

    Afjet Afyonspor
    TFF 2. Lig 'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Afjet Afyonspor, play-off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'u eledikten sonra yarı finalde de Keçiörengücü'nü saf dışı bıraktı. 2013'te kurulan Afjet Afyonspor, 2015-16' da Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra 2016-17'de de TFF 2. Lig vizesi aldı.

    Sakaryaspor
    TFF 2. Lig 'ta normal sezonu 5. sırada bitiren Sakaryaspor, play-off'ta sırasıyla Bandırmaspor ve Gümüşhanespor'u eledi. Afjet Afyonspor gibi geçen sezon TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan Sakaryaspor, en son 2011-2012'de 1. Lig'de yer almıştı. Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig'de mücadele etmişti.

    1. 27.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    1. Lig'e son bilet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN