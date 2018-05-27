1. Lig'e son bilet

Spor Toto 1. Lig'e çıkacak son ekibin belli olacağı TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor bugün Mersin'de karşı karşıya gelecek. Gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor'un doğrudan üst lige yükseldiği TFF 2. Lig'de, play-off maçlarında rakiplerini eleyen Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor, Birinci Lig'e çıkan son takım olmak için mücadele edecek. Mersin Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Geçen sezon TFF 3. Lig'de aynı grupta yer alan iki ekibin Sakarya'daki mücadelesini Afjet Afyonspor 2-1 kazanmış, Afyonkarahisar'daki karşılaşma ise 1-1 sona ermişti.

Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Afjet Afyonspor, play-off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'u eledikten sonra yarı finalde de Keçiörengücü'nü saf dışı bıraktı. 2013'te kurulan Afjet Afyonspor, 2015-16' da Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra 2016-17'de de TFF 2. Lig vizesi aldı.



Sakaryaspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 5. sırada bitiren Sakaryaspor, play-off'ta sırasıyla Bandırmaspor ve Gümüşhanespor'u eledi. Afjet Afyonspor gibi geçen sezon TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan Sakaryaspor, en son 2011-2012'de 1. Lig'de yer almıştı. Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig'de mücadele etmişti.