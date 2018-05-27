1. Lig'e son bilet
Altay ve Hatayspor’dan sonra 1.Lig’e çıkacak takımı belirleyecek karşılaşma Mersin Stadı’nda saat 21.30’da oynanacak. Hakem Halil Mutlu Meler’in yöneteceği maç TRT Spor’dan naklen yayınlanacak
Spor Toto 1. Lig'e çıkacak son ekibin belli olacağı TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor bugün Mersin'de karşı karşıya gelecek. Gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor'un doğrudan üst lige yükseldiği TFF 2. Lig'de, play-off maçlarında rakiplerini eleyen Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor, Birinci Lig'e çıkan son takım olmak için mücadele edecek. Mersin Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Geçen sezon TFF 3. Lig'de aynı grupta yer alan iki ekibin Sakarya'daki mücadelesini Afjet Afyonspor 2-1 kazanmış, Afyonkarahisar'daki karşılaşma ise 1-1 sona ermişti.
Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Afjet Afyonspor, play-off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'u eledikten sonra yarı finalde de Keçiörengücü'nü saf dışı bıraktı. 2013'te kurulan Afjet Afyonspor, 2015-16' da Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra 2016-17'de de TFF 2. Lig vizesi aldı.
Sakaryaspor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 5. sırada bitiren Sakaryaspor, play-off'ta sırasıyla Bandırmaspor ve Gümüşhanespor'u eledi. Afjet Afyonspor gibi geçen sezon TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan Sakaryaspor, en son 2011-2012'de 1. Lig'de yer almıştı. Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig'de mücadele etmişti.
- 27.5.2018
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba derbisi
Toplam 5
Yorum
evet 4 yıldız varken 3 yıldıza gider mi 10 senede 1 şampiyon olan tff ve hakemlerin yardımıylan oda ya neyseee
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Toplam 4
Yorum
ooo bir 10 sene daha geri inşallah
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Toplam 1
Yorum
GS LI GALATASARAY TRANSFER EDECEGİ OUYNCULARI BELİRLEDİ ANCAK UEFA NIN KARARI SONRASI BONSERVİSLİ VEYA KİRALIK VERSİYONLAR DEVREYE GİRECEK
1. Lig'e son bilet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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