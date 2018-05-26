Spor Toto 1. Lig'e son bilet – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    1. 'e son bilet

    Spor Toto 1. Lig'e son bilet

    1. 'e çıkacak son ekibin belli olacağı 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile yarın 'de karşı karşıya gelecek.

    Gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor'un doğrudan üst lige yükseldiği 2. 'de, play-off maçlarında rakiplerini eleyen Sakaryaspor ile , 1. Lig'e çıkan son takım olmak için mücadele edecek.

    Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Geçen sezon TFF 3. Lig'de aynı grupta yer alan iki ekibin 'daki mücadelesini Afjet Afyonspor 2-1 kazanmış, Afyonkarahisar'daki karşılaşma ise 1-1 tamamlanmıştı.

    Sakaryaspor
    TFF 2. Lig 'ta normal sezonu 5. bitiren Sakaryaspor, play-off'ta sırasıyla Bandırmaspor ve Gümüşhanespor'u eledi.

    Afjet Afyonspor gibi geçen sezon TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan Sakaryaspor, en son 2011-2012'de 1. Lig'de yer almıştı. Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig'de mücadele etmişti.

    Afjet Afyonspor
    TFF 2. Lig 'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Afjet Afyonspor, play-off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'u eledikten sonra yarı finalde de Keçiörengücü'nü saf dışı bıraktı.

    2013'te kurulan Afjet Afyonspor, 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra 2016-2017'de de TFF 2. Lig vizesi aldı. Geçmişte Afyonspor ile profesyonel liglere renk katan Afyonkarahisar, gelecek sezon Afjet Afyonspor'la 1. Lig'de mücadele etmek için Sakaryaspor'la karşılaşacak.

    1. 26.5.2018 12:12
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