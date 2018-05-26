Altınordu, Muhammed'le anlaştı – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    , Muhammed'le anlaştı

    Altınordu, Muhammed'le anlaştı

    Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'nun bir süredir temas halinde olduğu gurbetçi kanat oyuncusu Muhammed Mert'le prensipte anlaştığı öğrenildi.

    Hollanda ekibi 'da forma giyen Muhammed Mert, kırmızı-lacivertlileri arayarak kendisine sunulan şartları kabul etti. Kısa süre önce ailesiyle birlikte İzmir'e gelerek tesisleri ve kamp merkezini gezen 23 yaşındaki futbolcu, ilk etapta yüksek bir ücret talebinde bulunmuştu. Daha sonra kararını değiştiren gurbetçi oyuncu kulübe imza atmak istediğini yönetime iletti.

    Altınordu, Muhammed için daha önce anlaşma sağlanan Den Bosch kulübüne bonservis ücreti ödeyecek. Oyuncunun ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Muhammed, takımdan ayrılıp Demir Grup Sivasspor'la anlaşan Erdoğan'ın yerine transfer edilecek.

    1. 26.5.2018 12:22
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