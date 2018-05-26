Altınordu, Muhammed'le anlaştı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun bir süredir temas halinde olduğu gurbetçi kanat oyuncusu Muhammed Mert'le prensipte anlaştığı öğrenildi.
Hollanda ekibi Den Bosch'da forma giyen Muhammed Mert, kırmızı-lacivertlileri arayarak kendisine sunulan şartları kabul etti. Kısa süre önce ailesiyle birlikte İzmir'e gelerek tesisleri ve kamp merkezini gezen 23 yaşındaki futbolcu, ilk etapta yüksek bir ücret talebinde bulunmuştu. Daha sonra kararını değiştiren gurbetçi oyuncu kulübe imza atmak istediğini yönetime iletti.
Altınordu, Muhammed için daha önce anlaşma sağlanan Den Bosch kulübüne bonservis ücreti ödeyecek. Oyuncunun ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Muhammed, takımdan ayrılıp Demir Grup Sivasspor'la anlaşan Erdoğan'ın yerine transfer edilecek.
- 26.5.2018 12:22
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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