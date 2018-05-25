Balıkesirspor'da 4 imza birden
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmeleri 31 Mayıs tarihinde sona erecek olan Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxi ve Mehmet Boztepe ile anlaşma sağlanarak 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
YÖNETİM NEZAKET ZİYARETLERİ YAPIYOR
Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek, isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma hediye edildi. Yönetimin nezaket ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula'yı makamlarında ziyaret ettiler. Bu ziyaretler sırasında isimlerinin yazılı olduğu 10 numaralı formalar Bölek, Zeybek ve Kula'ya Başkan Mustafa Bahçeci tarafından hediye edildi.
- 25.5.2018 16:03
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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