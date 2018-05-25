Balıkesirspor'da 4 imza birden – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'da 4 imza birden

    Balıkesirspor'da 4 imza birden

    1. Lig takımlarından Baltok’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmeleri tarihinde sona erecek olan , , Foxi ve ile anlaşma sağlanarak 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

    Baltok'ta sezon öncesi iç transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor ile sözleşmeleri tarihinde sona erecek olan , , Foxi Kethevoama ve ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Balıkesirspor Baltok'un resmi internet sayfasından yapılan açıklamada "Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, mukavelesi 31 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek olan Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Mehmet Boztepe ve Foxi Kethevoama ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcularımıza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz" denildi.

    YÖNETİM NEZAKET ZİYARETLERİ YAPIYOR
    Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek, isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma hediye edildi. Yönetimin nezaket ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula'yı makamlarında ziyaret ettiler. Bu ziyaretler sırasında isimlerinin yazılı olduğu 10 numaralı formalar Bölek, Zeybek ve Kula'ya Başkan Mustafa Bahçeci tarafından hediye edildi.
    1. 25.5.2018 16:03
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