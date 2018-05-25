Altınordu Recep'in peşinde – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Altınordu Recep'in peşinde

    Altınordu Recep'in peşinde

    1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, son 2 sezonda kiralık olarak Akın Çorap Giresunspor'da forma giyen orta saha oyuncusu 'la ilgileniyor.

    Bonservisi Atiker 'da olan 28 yaşındaki futbolcu, Giresunspor'da geçen sezon 23 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı. Barbarosspor altyapısından yetişen Recep, Konyaspor'da profesyonel olduktan sonra İstanbulspor, İnegölspor ve 'da da top koşturdu. 'de 46 maçta 5 gol atan tecrübeli isim 1'inci Lig'de 150 karşılaşmada 20 kez ağları havalandırdı.

    ?Altınordu, Recep'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. Kırmızı-lacivertli ekip dış transferde ilk olarak eski oyuncusu Sinan Osmanoğlu'yla anlaşmıştı.

    1. 25.5.2018 15:29
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