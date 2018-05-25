Altınordu Recep'in peşinde
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, son 2 sezonda kiralık olarak Akın Çorap Giresunspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Recep Aydın'la ilgileniyor.
Bonservisi Atiker Konyaspor'da olan 28 yaşındaki futbolcu, Giresunspor'da geçen sezon 23 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı. Çanakkale Barbarosspor altyapısından yetişen Recep, Konyaspor'da profesyonel olduktan sonra İstanbulspor, İnegölspor ve Kardemir Karabükspor'da da top koşturdu. Süper Lig'de 46 maçta 5 gol atan tecrübeli isim 1'inci Lig'de 150 karşılaşmada 20 kez ağları havalandırdı.
?Altınordu, Recep'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. Kırmızı-lacivertli ekip dış transferde ilk olarak eski oyuncusu Sinan Osmanoğlu'yla anlaşmıştı.
- 25.5.2018 15:29
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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