Altınordu Recep'in peşinde

Bonservisi Atiker Konyaspor'da olan 28 yaşındaki futbolcu, Giresunspor'da geçen sezon 23 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı. Çanakkale Barbarosspor altyapısından yetişen Recep, Konyaspor'da profesyonel olduktan sonra İstanbulspor, İnegölspor ve Kardemir Karabükspor'da da top koşturdu. Süper Lig'de 46 maçta 5 gol atan tecrübeli isim 1'inci Lig'de 150 karşılaşmada 20 kez ağları havalandırdı.



?Altınordu, Recep'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. Kırmızı-lacivertli ekip dış transferde ilk olarak eski oyuncusu Sinan Osmanoğlu'yla anlaşmıştı.