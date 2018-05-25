Altay'da transfer çalışmaları sürüyor

Atiker Konyaspor'dan kiralanan Maksut'un kulübüne döndüğünü dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Maksut'la helalleştik, emekleri için kendisine teşekkür ettik. Ankaragücü'nden kiraladığımız kaleci Emre'nin sözleşmesinde ise satış opsiyonu bulunuyor. Emre'yle yeniden anlaşabiliriz" diye konuştu.



Ligin son haftalarında yedek kalan Maksut, Altay formasıyla 5 gol atarken, ikinci kaleci konumundaki Emre, sadece kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 1 kez görev aldı.