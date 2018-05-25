Altay'da transfer çalışmaları sürüyor – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'da transfer çalışmaları sürüyor

    Altay'da transfer çalışmaları sürüyor

    1'inci Lig'e yükselen 'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen iki futbolcudan Maksut'la yeniden anlaşmaya sıcak bakmayan yönetim, kaleci Emre'yi ise tekrar kadroda görmek istiyor.

    'dan kiralanan Maksut'un kulübüne döndüğünü dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Maksut'la helalleştik, emekleri için kendisine teşekkür ettik. Ankaragücü'nden kiraladığımız kaleci Emre'nin sözleşmesinde ise satış opsiyonu bulunuyor. Emre'yle yeniden anlaşabiliriz" diye konuştu.

    Ligin son haftalarında yedek kalan Maksut, formasıyla 5 gol atarken, ikinci kaleci konumundaki Emre, sadece kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 1 kez görev aldı.

    1. 25.5.2018 14:04
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