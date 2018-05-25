Altay'da transfer çalışmaları sürüyor
Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen iki futbolcudan Maksut'la yeniden anlaşmaya sıcak bakmayan yönetim, kaleci Emre'yi ise tekrar kadroda görmek istiyor.
Atiker Konyaspor'dan kiralanan Maksut'un kulübüne döndüğünü dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Maksut'la helalleştik, emekleri için kendisine teşekkür ettik. Ankaragücü'nden kiraladığımız kaleci Emre'nin sözleşmesinde ise satış opsiyonu bulunuyor. Emre'yle yeniden anlaşabiliriz" diye konuştu.
Ligin son haftalarında yedek kalan Maksut, Altay formasıyla 5 gol atarken, ikinci kaleci konumundaki Emre, sadece kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 1 kez görev aldı.
- 25.5.2018 14:04
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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