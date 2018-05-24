Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon belirsizliği
?Gazişehir Gaziantep'te sezonu tamamlayan kadroda yer alan futbolculardan 8'inin sözleşmesi bu ay sonu itibariyle sona erecek. kırmızı-siyahlılarda takımın önemli oyuncularından Tugay Kaçar, Pierre Webo, Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, ve Muhammet Himmet Ertürk'ün sözleşmeleri 31 Mayıs itibariyle sona eriyor. Bu futbolculardan Uğur Akdemir daha önce yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını belirtirken diğer futbolcuların durumu belirsizliğini koruyor. Gaziantep ekibinde kaleci Adam Stachowiak ile de yeni sezonda devam edilmeyeceği, önümüzdeki yıl için Osmanlıspor ile Süper lige veda eden ve yıllarca Gaziantepspor'un kalesini koruyan Karcemarskas'ın düşünüldüğü öne sürüldü.
?Gazişehir'de sözleşmesi devam eden futbolcular ise Necati Yılmaz, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Özgürcan Özcan, Serdar Deliktaş, Adama Ba, Ermin Zec, Del Valle, Okan Derici, Gürcan Gözüm, Fatih Durna, Gökhan Alsan, Samican Keskin, Prince Segbefia, Junior Jefferson ve Mehmet Erdem Uğurlu olarak sıralandı. Kırmızı-Siyahlı yönetimin yeni sezon planlamasına, kalacak ve gidecek oyunculara teknik direktör sorununu çözdükten sonra yeni hocadan gelecek rapora göre karar vereceği belirtildi.
Bu arada Gazişehir Gaziantep'te sezon sonu itibariyle takımdan ayrılan teknik direktör Erkan Sözeri, Süper Lig'den 1.Lig'e düşen Gençlerbirliği ile
1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 24.5.2018 10:35
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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