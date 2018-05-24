Elazığspor’da Jeffrey Sarpong gitti – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    ’da gitti

    Elazığspor’da Jeffrey Sarpong gitti

    ’da, Lamine Diarra’nın ardından bir futbolcu daha alacaklarını öne sürerek kulüple ilişkisini kesti.

    1. Lig ekiplerinden Elazıgspor'da sezon başında transfer edilen ve sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle sona erecek olan Hollandalı kanat oyuncusu , alacaklarını gerekçe göstererek 'ya başvurdu ve sözleşmesini tek taraflı feshetti.
    TY formasını bu sezon 20 maçta giyen Hollandalı futbolcu, 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
    1. 24.5.2018 13:43
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